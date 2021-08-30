РИА НовостиАрестович: нужны «экстраординарные условия», чтобы Украина пошла в наступлениеДолжны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.РИА НовостиКиев пойдёт в наступление в Донбассе только в случае возникновения «экстремальных условий».News.ru- Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление.Комсомольская правдаВ июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитика СегодняРБКИА Красная ВеснаФАНПолитРоссияЦарьградИзвестияПодробнее о событииАрестович не исключил наступления ВСУ в Донбассе при определенных условияхПолитРоссия20:49Арестович: нужны «экстраординарные условия», чтобы Украина пошла в наступлениеРИА Новостивчера в 16:12Советник офиса Зеленского назвал условие для наступления на ДонбассРБК19:36Арестович: должны сложиться «экстраординарные условия» для наступления Киева на ДонбассLenta.ru18:06На Украине назвали условия начала наступления в ДонбассеNews.ruвчера в 16:36На Украине назвали условие для наступления в ДонбассеОбщественная служба новостейвчера в 16:25Арестович допустил наступление Киева на Донбасс при «экстраординарных условиях»Комсомольская правда20:01Показать ещёОценить42Поделиться