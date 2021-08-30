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Арестович: нужны «экстраординарные условия», чтобы Украина пошла в наступление

Должны сложиться "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
РИА Новости
Киев пойдёт в наступление в Донбассе только в случае возникновения «экстремальных условий».
News.ru
- Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление.
Комсомольская правда
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
РИА Новости

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