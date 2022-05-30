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Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО).
RT на русском
"Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику", - заявил Арестович.
Российская газета
В понедельник Байден заявил журналистам, что Вашингтон "не станет отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России".
ТАСС
С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины.
Известия

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Арестович начал говорить правду после заявления Джо Байдена
Царьград04:14
Арестович пообещал США образцово-показательную истерику, если Украине не передадут РСЗО
Lenta.ru22:30
Арестович пообещал устроить «показательную истерику», если США не дадут РСЗО
Pravda.Ruвчера в 14:57
Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО
Газета.Ruвчера в 16:21
Советник Зеленского пригрозил США истерикой, если Украине не дадут РСЗО
РЕН ТВвчера в 16:17
Арестович пригрозил Байдену «образцово-показательной истерикой»
Глас Народавчера в 15:08
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