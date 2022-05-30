Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику», если стране не будут предоставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.
Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.