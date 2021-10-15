РИА НовостиАрестович рассказал о девяти сценариях войны России и УкраиныНа Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России.РИА Новости"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.РИА НовостиАрестович отметил, что Украина готова сотрудничать с НАТО.ИзвестияСтрана планирует совместное с США производство вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА с Турцией, рассказал Арестович в эфире «Украины 24».Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvИноСМИГлагоLРусская ПланетаТелеканал 360°Газета.RuПрофильАктуальные НовостиИзвестияРязань ОнлайнИА Красная ВеснаРамблерРидусРосбалтЦарьградLife.ruВечерняя МоскваС чего всё началось Военно-политическое руководство Украины готовится противостоять возможной агрессии со стороны России и предвидит эскалацию войны, которая уже идет, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».РБК15:45Подробнее о событииАрестович рассказал о подготовке девяти сценариев войны с РФУкраина.ру13 октября в 03:35Алексей Арестович: украинские власти прорабатывают девять сценариев войны с РоссиейLenta.ru12:52Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и УкраиныРИА Новости12:16В Киеве рассказали о девяти сценариях войны с РФИА Новороссия13 октября в 05:28Киев разрабатывает девять сценариев войны с РоссиейАргументы и Факты15:58Алексей Арестович: Украина готовит сценарий полномасштабной войны с РоссиейАктуальные Новости13 октября в 03:00Арестович рассказал о готовности Украины вступить в войну с РоссиейРязань Онлайн12 октября в 21:31Показать ещёОценить518Поделиться