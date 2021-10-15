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Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины

На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России.
РИА Новости
"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.
РИА Новости
Арестович отметил, что Украина готова сотрудничать с НАТО.
Известия
Страна планирует совместное с США производство вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА с Турцией, рассказал Арестович в эфире «Украины 24».
Вечерняя Москва

С чего всё началось

Военно-политическое руководство Украины готовится противостоять возможной агрессии со стороны России и предвидит эскалацию войны, которая уже идет, заявил
 советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

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