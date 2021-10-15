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Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины

На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.В источнике

С чего всё началось

Военно-политическое руководство Украины готовится противостоять возможной агрессии со стороны России и предвидит эскалацию войны, которая уже идет, заявил
 советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

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