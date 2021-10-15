На брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на сайте администрации США, Псаки рассказывала о предстоящей поездке президента Джо Байдена в один из штатов, в ходе которой он будет говорить о важности инвестиций в заботу о детях.
Исполнитель главной роли в корейском сериале «Игра в кальмара», который стал свежим хитом на Netflix со 111 млн просмотрами за месяц с даты премьеры, что делает его самым успешным запуском платформы, Ли Чон Чже выразил желание вернуться во втором сезоне шоу, если его продлят.
Исследование показало многообещающие результаты: конъюгат «антитело-лекарство» действует как «умная бомба», распознавая стареющие клетки и накачивая их токсичными лекарствами, чтобы исключить их из уравнения.