Псаки: уровень дошкольного образования в США уступает даже Латвии

На брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на сайте администрации США, Псаки рассказывала о предстоящей поездке президента Джо Байдена в один из штатов, в ходе которой он будет говорить о важности инвестиций в заботу о детях.