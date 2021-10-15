Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 237 человек в связи с организацией выборов в Госдуму России в Крыму и на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.