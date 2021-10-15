Будьте в Плюсе

Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины

На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России.
РИА Новости
"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.
РИА Новости
Арестович добавил, что Украина готова сотрудничать с НАТО.
РЕН ТВ
Планируется производство совместно с США вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алексей Арестович: украинские власти прорабатывают девять сценариев войны с Россией
Lenta.ru12:52
На Украине прорабатывают девять сценариев войны с Россией
Профиль12:48
В Киеве рассказали о девяти сценариях войны с РФ
ИА Новороссия13 октября в 05:28
Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины
РИА Новости12:16
Арестович рассказал о подготовке девяти сценариев войны с РФ
Украина.ру13 октября в 03:35
Алексей Арестович: Украина готовит сценарий полномасштабной войны с Россией
Актуальные Новости13 октября в 03:00
Арестович рассказал о готовности Украины вступить в войну с Россией
Рязань Онлайн12 октября в 21:31

Интересное

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации из-за «Союза»

Функционирование Международной космической станции (МКС) восстановлено при помощи двигателей российского сегмента после временной потери ориентации в пространстве, сообщила пресс-служба РКК «Энергия» во «ВКонтакте».
РБК13:08

Росздравнадзор проверит больницу на Урале, где умер пациент из-за неоказанной медпомощи

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", - говорится в сообщении.
ТАСС04:36

Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента с эсминцем в Японском море

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
РИА Новости13:26

Киев ввёл санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 237 человек в связи с организацией выборов в Госдуму России в Крыму и на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
RT на русском13:35