Функционирование Международной космической станции (МКС) восстановлено при помощи двигателей российского сегмента после временной потери ориентации в пространстве, сообщила пресс-служба РКК «Энергия» во «ВКонтакте».
"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", - говорится в сообщении.
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.