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Арестович: слова Шойгу об американских ЧВК на востоке Украины являются «нагнетанием»

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе являются информационно-психологической операцией, "нагнетанием" и "троллингом".
РИА Новости
21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе.
Lenta.ru
По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
Взгляд.ру
Слова российского министра подтвердил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Московский Комсомолец

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Советник офиса Зеленского назвал слова Шойгу об американских ЧВК в Донбассе троллингом США
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