РБКАрестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона ОстинаГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.РБКПрезидент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с главами Госдепартамента США и Пентагона.ЦарьградНезадолго до встречи господин Зеленский сообщил, что ждет от США помощи по вооружениям и по гарантиям безопасности.КоммерсантъВизит Блинкена и Остина Зеленский анонсировал в субботу во время пресс-конференции в киевском метро.ТАССЧитать далееСвернутьРидусРидусРБККурьер. Среда. БердскЦарьградПрофильГазета.RuИзвестияВечерняя МоскваФАНLife.ruRB НовостиПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаНТВПодробнее о событииВ офисе Зеленского подтвердили прибытие в Киев Блинкена и ОстинаLife.ru20:42Президент Зеленский заявил, что министр обороны и госсекретарь США приедут на УкраинуРИА Новости23 апреля в 14:06Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона ОстинаРБК17:19Блинкен и Остин приехали в Киев на переговоры с ЗеленскимNews.ru17:00Советник Арестович подтвердил визит в Киев госсекретаря Блинкена и главы Пентагона ОстинаLenta.ru17:36В офисе президента Украины подтвердили прибытие Блинкена и Остина в КиевТАСС17:15Арестович подтвердили прибытие Блинкена и Остина в КиевГазета.Ru17:53Показать ещёОценить536Поделиться