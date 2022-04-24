Будьте в Плюсе

Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
РБК
Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с главами Госдепартамента США и Пентагона.
Царьград
Незадолго до встречи господин Зеленский сообщил, что ждет от США помощи по вооружениям и по гарантиям безопасности.
Коммерсантъ
Визит Блинкена и Остина Зеленский анонсировал в субботу во время пресс-конференции в киевском метро.
ТАСС

Подробнее о событии

В офисе Зеленского подтвердили прибытие в Киев Блинкена и Остина
Life.ru20:42
Президент Зеленский заявил, что министр обороны и госсекретарь США приедут на Украину
РИА Новости23 апреля в 14:06
Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина
РБК17:19
Блинкен и Остин приехали в Киев на переговоры с Зеленским
News.ru17:00
Советник Арестович подтвердил визит в Киев госсекретаря Блинкена и главы Пентагона Остина
Lenta.ru17:36
В офисе президента Украины подтвердили прибытие Блинкена и Остина в Киев
ТАСС17:15
Арестович подтвердили прибытие Блинкена и Остина в Киев
Газета.Ru17:53

Интересное

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар. Пока информации мало. Как пишет ТАСС, загорелись резервуары с топливом.
Российская газета20:23

Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.
РИА Новости19:40

Командир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Боец ДНР, командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил об изначальном плане Киева напасть на Россию.
Lenta.ru21:28

Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.
РИА Новости20:13

Директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья 68-летнего певца

Горох в эфире передачи «Звезды сошлись» канала НТВ заявил, что Моисеев из-за болезни набрал лишний вес, у артиста сохраняются проблемы с речью и подвижностью руки из-за инсультов.
Вечерняя Москва21:58

Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал о возможном снижении цен на топливо из-за профицита бензина в России.
RT на русском21:09

Чеченские военные взяли в плен украинского националиста на заводе «Азовсталь»

Чеченским бойцам удалось взять в плен националиста из подземных тоннелей "Азовстали".
ИА SM-News19:41

Автоэксперт из Новосибирска Дмитрий Косенко протестировал китайский кроссовер EXEED TXL

Эксперт из города Новосибирска взял на тест премиальный китайский кроссовер EXEED TXL и поделился своими впечатлениями. Пишет издание НГС.
CT newsвчера в 06:19

«Торонто» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы

Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард получил травму в третьем периоде после столкновения с бортом и не смог доиграть матч.
Чемпионат22:04

Раскрыт дизайн нового кросс-седана Renault для России

На французском форуме worldscoop рассекретили дизайн нового кросс-седана Renault, который прочили и российскому авторынку.
CarsWeek.ruвчера в 07:51