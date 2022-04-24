РБКАрестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона ОстинаГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.РБКОфициальных комментариев о визите Блинкена и Остина в Украину из Вашингтона до сих пор не поступало.Московский Комсомолец23 апреля Пентагон не стал комментировать заявление украинского лидера относительно визита Ллойда Остина и Блинкена в Киев.ИзвестияРоссия осуждает поставку вооружения на Украину.ИзвестияЧитать далееСвернутьРидусРидусРБККурьер. Среда. БердскЦарьградПрофильГазета.RuИзвестияВечерняя МоскваФАНLife.ruПолитическая ЭкспертизаНародные новостиНТВПодробнее о событииАрестович подтвердили прибытие Блинкена и Остина в КиевГазета.Ru17:53В офисе президента Украины подтвердили прибытие Блинкена и ОстинаОбщественная служба новостей17:40Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона ОстинаРБК17:19Блинкен и Остин приехали в Киев на переговоры с ЗеленскимNews.ru17:00Советник Арестович подтвердил визит в Киев госсекретаря Блинкена и главы Пентагона ОстинаLenta.ru17:36В офисе президента Украины подтвердили прибытие Блинкена и Остина в КиевТАСС17:15Президент Зеленский заявил, что министр обороны и госсекретарь США приедут на УкраинуРИА Новости23 апреля в 14:06Показать ещёОценить287Поделиться