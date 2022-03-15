Будьте в Плюсе

Арестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недель

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией.
Lenta.ru
«Неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», - сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.
RuNews24.ru
Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи.
РИА Новости
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Арестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недель
Lenta.ru20:51
Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели
РИА Новости18:30
Самое цитируемое
Арестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение недели
Газета.Ru18:19
На Украине допустили мирное соглашение с Россией в течение недели
РБК19:14
Советник главы офиса Зеленского заявил о возможности достичь мирного соглашения с Россией к маю
Коммерсантъ19:11
Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в мае
RT на русском18:59
Советник Зеленского Арестович: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в мае
Известия19:17

Интересное

В эфир «Первого канала» выбежала девушка с антивоенным плакатом

В прямом эфире «Первого канала» во время выпуска вечерних новостей в студию выбежала девушка с антивоенным плакатом.
РБКвчера в 15:35

Минобороны Южной Кореи направит Украине военную помощь, кроме вооружений

Южная Корея помимо гуманитарной помощи направит Украине военные материалы, за исключением системы вооружений.
Lenta.ru22:38

Президент Всемирного банка Мэлпасс заявил, что антироссийские санкции вредят мировому ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины.
РИА Новости23:32

Псаки утверждает, что США и их союзники «сокрушили» экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России.
RT на русскомвчера в 16:58

Правительство России временно запретило экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны

Правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны.
Lenta.ru18:51

Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии.
ТАСС20:37

Экономист Клопенко заявил, что западные компании после ухода захотят остаться в России

Экономист Егор Клопенко заявил, что большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России.
Lenta.ru22:37

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим с 15 марта

В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах с 15 марта. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Lenta.ruвчера в 08:55

Sun: «холодящие душу» кадры с ракетой «Циркон» вызвали психологический шок у Запада

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную "холодящим душу" кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".
РИА Новости20:16