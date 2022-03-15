Lenta.ruАрестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недельСоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией.Lenta.ru«Неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», - сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.RuNews24.ruЧетвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи.РИА НовостиРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПрофильЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаA42.RUВоенное обозрениеРосбалтГазета.RuЯмал-МедиаDeita.ruРамблерАМИТЕЛLife.ruИзвестияЦарьградТелеканал 360°Комсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваПятый каналНациональная служба новостейНТВSIA.ruПодробнее о событииАрестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недельLenta.ru20:51Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение неделиРИА Новости18:30Самое цитируемоеАрестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение неделиГазета.Ru18:19На Украине допустили мирное соглашение с Россией в течение неделиРБК19:14Советник главы офиса Зеленского заявил о возможности достичь мирного соглашения с Россией к маюКоммерсантъ19:11Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в маеRT на русском18:59Советник Зеленского Арестович: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в маеИзвестия19:17Показать ещёОценить1,2KПоделиться