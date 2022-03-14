РИА НовостиАрестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение неделиСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.РИА НовостиЧетвертый раунд переговоров России и Украины прошёл в понедельник в режиме видео-конференц-связи.Говорит МоскваПо итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта.ВедомостиРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Евразия DailyЧитать далееСвернутьРБКРБКДеловое.ТВA42.RUПрофильREGNUMRB НовостиПетербургский дневникИА Красная ВеснаDP.RUГазета.RuТелеканал 360°Kurskcity.ruВоенное обозрениеРосбалтПолитическая ЭкспертизаКП - БеларусьРБКЯмал-МедиаИзвестияЦарьградРамблерПодробнее о событииСоветник главы офиса президента Украины Арестович: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной–двух недельИзвестия23:41Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение неделиРИА Новости18:30Самое цитируемоеАрестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение неделиГазета.Ru18:19На Украине допустили мирное соглашение с Россией в течение неделиРБК19:14Советник главы офиса Зеленского заявил о возможности достичь мирного соглашения с Россией к маюКоммерсантъ19:11Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в маеRT на русском18:59Арестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недельLenta.ru20:51Показать ещёОценить2,8KПоделиться