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Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает
, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.
РИА Новости
Четвертый раунд переговоров России и Украины прошёл в понедельник в режиме видео-конференц-связи.
Говорит Москва
По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта.
Ведомости
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Евразия Daily

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Советник главы офиса президента Украины Арестович: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной–двух недель
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Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели
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