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Арестович заявил, что украинская армия потеряла в спецоперации около 10 тысяч бойцов

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооружённые силы Украины с начала спецоперации потеряли около 10 тысяч военнослужащих.
RT на русском
Общее число утрат достигает 10 тысяч человек, сообщает
 украинское агентство ТСН.
Readovka News
Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.
ТАСС
Военная операция России на Украине проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Арестович заявил, что украинская армия потеряла в спецоперации около 10 тысяч бойцов
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