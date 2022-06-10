Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.
Армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань, заявил представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции после встречи министра Вэя Фэнхэ с американским коллегой Остином Ллойдом на международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Сирия приостановила полеты в международный аэропорт Дамаска после израильских авиаударов, в результате которых были повреждены взлетно-посадочная полоса и терминал, сообщило министерство транспорта страны.