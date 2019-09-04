Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.

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Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Происшествия Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.

Происшествия Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.

Общество Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Общество Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету» Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Экономика ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.

Экономика На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей Свыше 270 соглашений на общую сумму свыше 3,4 триллиона рублей подписаны на Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Кино Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице» Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.

Гаджеты Apple работает над Touch ID в экране и новым iPhone SE По информации Bloomberg, инженеры Apple работают над сканером отпечатков, который будет установлен под дисплеем будущих iPhone.

Общество Почтово-логистический центр под Новосибирском построят летом 2020 года Логистический складской комплекс «Почты России» вблизи новосибирского аэропорта Толмачево планируется ввести в эксплуатацию к лету 2020 года.

Общество В Индии 74-летняя женщина родила двойню Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.

Общество Жителей России предупредили о заморозках и дожде со снегом В ряде регионов России ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Происшествия Мужчина получил срок за то, что запер в багажнике человека, заподозрив его в наркоторговле Ирбитский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима 28-летнего местного жителя, который вместе с сообщником напал на мужчину и запер его в багажнике, заподозрив в торговле наркотиками.

Армия и оружие В Сирии погиб российский военный из Волгодонска 5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

Политика Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.