Футбол
Спорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью
Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
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Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года
LiveSport.ru04 сентября в 20:40
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