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MetaratingsАргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Лионель Месси. На 13-й минуте аргентинцы получили право на пенальти, который взялся исполнять форвард «Барселоны».
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Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в проявлении неуважения к сопернику и давлении на арбитра
Sportbox.RUвчера в 20:15
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