Футбол
MetaratingsАргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Лионель Месси. На 13-й минуте аргентинцы получили право на пенальти, который взялся исполнять форвард «Барселоны».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией
Чемпионатвчера в 00:32
Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок
Sport24.ru15 ноября в 14:35
У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах
Sports.ru15 ноября в 17:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Футбол
Украинский комментатор отреагировал на неудачу сборной России
Украинский комментатор Виктор Вацко иронично отреагировал на поражение сборной России в матче отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией (1:4).
Политика
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Происшествия
Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах
Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Музыка
Группа «Мумий Тролль» показала «Всходы» в магическом лесу
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Политика
В Крыму ответили на слова Навального о референдуме
Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Футбол
Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков
Война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.С тех пор "Наполи" находится в режиме блокировки, запрещая своим игрокам общаться со СМИ.
Кино
Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Политика
Киев хочет обмануть Москву с особым статусом Донбасса
Верховная рада будет работать над законопроектом об особом статусе Донбасса лишь после встречи глав государств "нормандской четверки", что явно идет вразрез с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Найденную в Волге женщину убили
В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.
Экономика
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.