Футбол

MetaratingsMetaratingsАргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Лионель Месси. На 13-й минуте аргентинцы получили право на пенальти, который взялся исполнять форвард «Барселоны».
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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией

Чемпионатвчера в 00:32

Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ru15 ноября в 14:35

Лионель Скалони: «В первом тайме могли сыграть с Бразилией лучше»

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Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ru15 ноября в 15:30

Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

Sportbox.RU15 ноября в 14:00

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ15 ноября в 20:21

У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах

Sports.ru15 ноября в 17:48
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Футбол

Украинский комментатор отреагировал на неудачу сборной России

Украинский комментатор Виктор Вацко иронично отреагировал на поражение сборной России в матче отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией (1:4).
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Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
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В Керчи началась буксировка украинских кораблей

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На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
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Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Армия и оружие

Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей

Взгляд.ру 04:21
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
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Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
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Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Происшествия

Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах

Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Газета.Ru вчера в 17:11
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

США и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Life.ru 02:38
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Музыка

Группа «Мумий Тролль» показала «Всходы» в магическом лесу

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

РИА Новости вчера в 22:40
Политика

В Крыму ответили на слова Навального о референдуме

Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Krym.News вчера в 22:37
Футбол

Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков

Война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.С тех пор "Наполи" находится в режиме блокировки, запрещая своим игрокам общаться со СМИ.
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Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»

Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Известия 14 ноября в 18:32
Политика

Киев хочет обмануть Москву с особым статусом Донбасса

Верховная рада будет работать над законопроектом об особом статусе Донбасса лишь после встречи глав государств "нормандской четверки", что явно идет вразрез с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина.
Утро.ru 15 ноября в 11:50
Происшествия

Найденную в Волге женщину убили

В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.
Регион 64 00:30
Экономика

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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