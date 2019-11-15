Футбол
MetaratingsАргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Лионель Месси. На 13-й минуте аргентинцы получили право на пенальти, который взялся исполнять форвард «Барселоны».
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Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года
LiveSport.ru13 ноября в 23:45
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией
Чемпионатвчера в 00:32
У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах
Sports.ru15 ноября в 17:48
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