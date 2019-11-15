Футбол

MetaratingsMetaratingsАргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Лионель Месси. На 13-й минуте аргентинцы получили право на пенальти, который взялся исполнять форвард «Барселоны».
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Месси: «Побеждать Бразилию всегда приятно»

Sport24.ruвчера в 04:36

Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года

LiveSport.ru13 ноября в 23:45

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией

Чемпионатвчера в 00:32

Лионель Скалони: «В первом тайме могли сыграть с Бразилией лучше»

Спорт-Экспрессвчера в 00:51

Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

Sport.ruвчера в 05:44

У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах

Sports.ru15 ноября в 17:48

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ15 ноября в 20:21
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Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

REGNUM вчера в 07:44
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс вчера в 00:30
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Футбол

Россия разгромно проиграла Бельгии в матче отбора Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Metaratings вчера в 13:52
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета вчера в 14:45
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Авто

Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
SpeedMe 13 ноября в 22:45
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Здоровье

В Минздраве сообщили, что 98% недоношенных детей в России выживают

На территории России уровень выживаемости недоношенных детей составляет 98%.
News.ru 02:56
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Lenta.ru вчера в 05:00
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Авто

Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле

Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
Car.ru вчера в 02:51
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Car.ru 14 ноября в 13:33
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия

На Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
RT на русском вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице

Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
RuNews24.ru 15 ноября в 07:16
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru 01:36
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Футбол

Стюард сбил игрока сборной Польши, нанеся ему серьезные повреждения

Фаната преследовал стюард, который затем столкнулся с футболистом сборной Польши Томашем Кендзером.
NewInform вчера в 22:04
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие

Асад предложил курдам вместе бороться против Турции

Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Телеканал 360° 15 ноября в 04:22
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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