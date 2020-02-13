Экономика
Страна Советов on-lineАргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что МВФ не получит «ни полцента» по ранее выданным кредитам, пока страна не выберется из экономической рецессии. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости».
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Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Футбол
Тренер «Лейпцига» Нагельсманн рассказал об отказе возглавить «Реал»
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман заявил, что в 2018 году отказался от предложения возглавить мадридский "Реал".
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя.
Культура
Филипп Киркоров представил новый клип
Происшествия
В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности
Волгоградские и тульские оперативники задержали находившегося в розыске 51-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Политика
МИД ФРГ заявил о планах подготовить в Берлине «нормандскую встречу»
Представители немецкого правительства вместе с коллегами из России, Украины и Франции попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.