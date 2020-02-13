Экономика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineАргентина отказалась платить по кредитам МВФ

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что МВФ не получит «ни полцента» по ранее выданным кредитам, пока страна не выберется из экономической рецессии. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости».
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Аргентина отказалась выплачивать кредиты МВФ

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