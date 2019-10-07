Политика

Lenta.ruLenta.ruАргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
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Lenta.ru23:15

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

РИА Новости20:24
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