Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

с чего всё началось

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.

Авто Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.

Экономика ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.

Происшествия В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Здоровье Врач назвала самый полезный растительный продукт Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

Армия и оружие ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793 ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).

Армия и оружие Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби» Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы «Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Экономика Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.

Политика Советник президента ЦАР: в страну прибыли сотрудники ЦРУ Американская разведка отправила группу сотрудников в Центральноафриканскую Республику после приезда туда российских специалистов.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Общество В Петербурге бастуют курьеры Ozon Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.

Общество Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.