Политика
Lenta.ruАргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.
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Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.РИА Новостивчера в 20:24
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Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей МиГ-29 из-за выборов
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