Политика

Lenta.ruLenta.ruАргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
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Аргентина отложила покупку у России МиГ-29 из-за выборов президента

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Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 из-за выборов

RT на русскомвчера в 20:45

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

РИА Новостивчера в 20:24
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В Петербурге автомобиль врезался в остановку

Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
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Происшествия

Азиаты изнасиловали американскую студентку в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в оживленном месте Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на прогуливающуюся американскую студентку в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
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Элтон Джон рассказал о борьбе с раком

72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
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В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
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Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов

Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
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Политика

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
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Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
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Более 1,5 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве

Более 1,5 млн москвичей сделали прививку от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября.
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Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
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Медведь загрыз женщину в Забайкалье

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Общество

Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.
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Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
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