Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

с чего всё началось

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Происшествия В Петербурге автомобиль врезался в остановку Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Армия и оружие Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Политика Лукашенко поздравил Путина с днём рождения Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.

Происшествия Азиаты изнасиловали американскую студентку в Санкт-Петербурге Инцидент произошел в оживленном месте Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на прогуливающуюся американскую студентку в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

Шоу-бизнес Элтон Джон рассказал о борьбе с раком 72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.

Общество В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Здоровье В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.

Гаджеты Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.

Политика Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Происшествия Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Здоровье Более 1,5 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве Более 1,5 млн москвичей сделали прививку от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.

Происшествия Медведь загрыз женщину в Забайкалье Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Общество Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.