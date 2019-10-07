Политика

Lenta.ruLenta.ruАргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
РИА Новостивчера в 20:24

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Аргентина отложила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29

Эхо Москвывчера в 22:05

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Lenta.ruвчера в 23:15

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 из-за президентских выборов

РБКвчера в 22:21

Аргентина отложила покупку у России МиГ-29 из-за выборов президента

РЕН ТВвчера в 23:41

Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей МиГ-29 из-за выборов

Коммерсантъвчера в 21:20

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 из-за выборов

RT на русскомвчера в 20:45

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов

РИА Новостивчера в 20:24
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Интерфакс 01:51
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

В Киеве заявили, что не смогут отказаться от формулы Штайнмайера без последствий

Глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил о том, что отказаться от формулы Штайнмайера теперь не получится.
Новостной фронт 02:12
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Финансы

Занятость в США и ожидание переговоров: как биржи Азии начали неделю

На этой неделе основное внимание инвесторы уделят торговым переговорам на высшем уровне между США и Китаем.
РБК 02:08
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Футбол

Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

Спорт-Экспресс 00:00
Единоборства

Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»

News.ru вчера в 10:53
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Происшествия

Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза

В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Игры

Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers

CyberSport.ru вчера в 10:30
Теннис

Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выступила с заявлением

В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН 05 октября в 11:02
Кино

Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами

iReactor вчера в 23:38
Политика

Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Глава России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом заявил, что ему неинтересно положение украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался в результате скандала в США.
Газета.Ru вчера в 14:01
Экономика

За что Дмитрий Козак предлагает бюджетную компенсацию инвесторам

Законопроектом группы Дмитрия Козака предусмотрено четыре причины для признания ущерба инвестору от запрещаемых этим законопроектом некорректных изменений инвестзаконодательства или принятия нормативно-правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты РЕН ТВ и "Известий" попали под обстрел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Реальное время вчера в 10:56
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
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