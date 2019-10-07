Политика
Lenta.ruАргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.
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Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, сообщил РИА Новости замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.РИА Новостивчера в 20:24
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Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей МиГ-29 из-за выборов
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
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Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Политика
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В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
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Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
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В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
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Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
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Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
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Интерфакс 01:32
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Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
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Газета.Ru 01:56
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Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers
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В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
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Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами
iReactor вчера в 23:38
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Глава России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом заявил, что ему неинтересно положение украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался в результате скандала в США.
Газета.Ru вчера в 14:01
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За что Дмитрий Козак предлагает бюджетную компенсацию инвесторам
Законопроектом группы Дмитрия Козака предусмотрено четыре причины для признания ущерба инвестору от запрещаемых этим законопроектом некорректных изменений инвестзаконодательства или принятия нормативно-правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Журналисты РЕН ТВ и "Известий" попали под обстрел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Реальное время вчера в 10:56
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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