Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.

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Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Авто Subaru Forester для России обновился и подорожал Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.

Экономика Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.

Киберспорт Valve изменила систему репортов в Dota 2 В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.

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Политика Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.