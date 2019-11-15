Футбол
Евро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Армия и оружие
Асад обвинил США в попытках помешать дружбе Сирии с курдами
Президент Сирии Башар Асад обвинил США в препятствовании нормализации отношений между Дамаском и курдами, прогресс в которых наметился после операции «Источник мира».
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Общество
США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
НАСА заплатило России около четырех миллиардов долларов за использование «Союзов» для доставки свои астронавтов на МКС.
Шоу-бизнес
После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице
Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Киберспорт
Valve изменила систему репортов в Dota 2
В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
Экономика
10% заемщиков после реструктуризации снова попадают в просрочку
Около 10% клиентов банков, решивших провести реструктуризацию кредита, через какое-то время снова выходят на просрочку, сообщил вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов.
Политика
Джонсон не заметил вмешательства России в политику Британии
Ранее некоторые политики в Британии были обеспокоены тем, что РФ могла вмешиваться в состоявшийся в 2016 году референдум по выходу страны из Евросоюза (Brexit).
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Происшествия
Спасатели прекратили искать пропавших рабочих после прорыва дамбы
Спасатели перестали искать рабочих на реке Сейба, сообщили в краевом МЧС.
Армия и оружие
ПНС Ливии представляет собой залог войны и вечного террора в Триполи
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.