Футбол
Евро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией
Чемпионатвчера в 00:32
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