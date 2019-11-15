Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Месси: «Побеждать Бразилию всегда приятно»

Sport24.ruвчера в 04:36

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией

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Месси похвалил игру форварда «Севильи»

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Sport.ruвчера в 05:44

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Sportbox.RU15 ноября в 14:00

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ15 ноября в 20:21
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Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
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Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
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Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как относится к демонстрации откровенных сцен в фильмах.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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