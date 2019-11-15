Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.

Гаджеты Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8 Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.

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Происшествия СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.