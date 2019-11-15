Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Спорт-Экспресс14:35

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Евро-футбол.ру14:00

Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ru14:35

Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

Чемпионат16:18

Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ru15:30

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
RT на русском 21:14
Экономика

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
Известия 21:55
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru 21:35
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
Политика

Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров

Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 21:58
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.
Слово и Дело 20:37
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Происшествия

Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Двое пострадали при стрельбе на школьном матче в США

Стрельба произошла во время футбольного матча между двумя школьными командами в городе Плезантвилле американского штата Нью-Джерси.
Мойка78 22:04
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС 19:35
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости 10:49
Политика

Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени

В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.
Московский Комсомолец 19:52
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета 22:14
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку

Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Газета.Ru 20:02
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета 19:31
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости 19:09
Общество

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Lenta.ru 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное