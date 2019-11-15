Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года

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Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Спорт-Экспресс14:35

Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ru14:35

Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

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Гол Месси принёс сборной Аргентины победу в матче с Бразилией

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Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ru15:30
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Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
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Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.
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В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов».
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Политика

На Украине задержан один из лидеров ИГ

В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
BFM.ru 09:48
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Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Бэйлу больше нравится играть за сборную, чем за «Реал»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл сказал, что ему более комфортно играть за сборную Уэльса, чем за клуб.
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Оксана Самойлова рассказала, как узнала о четвертой беременности

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Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
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Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
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Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов

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«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

Новым наставником мюнхенской «Баварии» утверждён Ханс-Дитер Флик, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
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АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
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Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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