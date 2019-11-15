Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.

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Политика В Совфеде объяснили, зачем Лукашенко хочет изменить договор о границе Невозможностью для граждан иностранных государств попасть в Россию через белорусско-российскую границу объяснил желание президента Белоруссии Александра Лукашенко пересмотреть договор по охране внешней границы Союзного государства 14 ноября сенатор Владимир Джафаров телеканалу «360».

Здоровье Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.

Политика Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Экономика Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10 Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.

Политика Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний Американский политтехнолог Роджер Стоун, в прошлом являвшийся советником президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года, признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.