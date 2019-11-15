Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

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Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ruвчера в 14:35

Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

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Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ruвчера в 15:30

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новости вчера в 19:48
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В Совфеде объяснили, зачем Лукашенко хочет изменить договор о границе

Невозможностью для граждан иностранных государств попасть в Россию через белорусско-российскую границу объяснил желание президента Белоруссии Александра Лукашенко пересмотреть договор по охране внешней границы Союзного государства 14 ноября сенатор Владимир Джафаров телеканалу «360».
Красная весна вчера в 00:59
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Здоровье

Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии

Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru 14 ноября в 08:47
Происшествия

Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru вчера в 22:03
Политика

Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса

Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Утро.ru вчера в 08:47
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве

В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском вчера в 06:42
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Car.ru 14 ноября в 13:33
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru вчера в 07:35
Кино

Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»

Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Актуальные Новости вчера в 10:06
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия вчера в 12:58
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10

Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
The GEEK 14 ноября в 07:44
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
Политика

Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний

Американский политтехнолог Роджер Стоун, в прошлом являвшийся советником президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года, признан виновным по всем семи пунктам обвинения.
Телеканал 360° вчера в 14:11
Финансы

Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 14 ноября в 08:40
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК вчера в 08:39
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Здоровье

Медосмотр потенциальных водителей на Сахалине станет дольше и дороже из-за фермента CDT

С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
Сахалин.Инфо вчера в 02:44
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru вчера в 11:00
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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