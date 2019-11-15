Футбол
Евро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок
Sport24.ruвчера в 14:35
Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина
Чемпионатвчера в 16:18
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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