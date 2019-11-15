Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.

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Экономика Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.

Футбол Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Политика Лукашенко хотел получить эскадрилью российских Су-30СМ бесплатно Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий.

Политика Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.