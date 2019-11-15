Футбол
Евро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок
Sport24.ruвчера в 14:35
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Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Общество
Галкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
Политика
Киев подтвердил дату встреч глав «нормандской четверки» 9 декабря
Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря. Перед этим дату саммита назвали в париже.
Футбол
Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года
По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами
Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Происшествия
Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Политика
Лукашенко хотел получить эскадрилью российских Су-30СМ бесплатно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий.
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане
Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Хоккей
Вратарь сборной Чехии проходит лечение в психиатрической больнице
Голкипер пройдет курс лечения в одной из чешских психиатрических лечебниц.
Общество
В России упал спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети
На днях телеведущий признался, у него появилась возлюбленная, а познакомили их собственные дети.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Армия и оружие
Бывшую базу США в Сирии заняли военные полицейские РФ
Военная полиция России заняла аэродром недалеко от Кобани на севере Сирии.