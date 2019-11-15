Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Лионель Месси: «В начале матча с Бразилией Аргентина совершила несколько ошибок»

Спорт-Экспресс00:38

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Евро-футбол.рувчера в 14:00

Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ruвчера в 14:35

Бразилия - Аргентина: прогноз Максима Себелева 15 ноября 2019

Ставка TVвчера в 10:07

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией

Чемпионат00:32

Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВвчера в 20:21
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Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Происшествия

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Lenta.ru 01:03
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Политика

Киев подтвердил дату встреч глав «нормандской четверки» 9 декабря

Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря. Перед этим дату саммита назвали в париже.
Экономика сегодня вчера в 11:24
Футбол

Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года

По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
DP.RU вчера в 02:08
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами

Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).
Международный антикоррупционный портал 14 ноября в 02:32
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском вчера в 06:53
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Известия вчера в 05:51
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° 14 ноября в 14:47
Политика

Лукашенко хотел получить эскадрилью российских Су-30СМ бесплатно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий.
Военное обозрение вчера в 07:26
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru вчера в 11:00
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане

Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали.
РЕН ТВ 01:06
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Хоккей

Вратарь сборной Чехии проходит лечение в психиатрической больнице

Голкипер пройдет курс лечения в одной из чешских психиатрических лечебниц.
ГЛАС.RU 01:12
Общество

В России упал спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Известия 00:00
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 14 ноября в 03:20
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

На днях телеведущий признался, у него появилась возлюбленная, а познакомили их собственные дети.
Территория новостей 14 ноября в 12:12
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Армия и оружие

Бывшую базу США в Сирии заняли военные полицейские РФ

Военная полиция России заняла аэродром недалеко от Кобани на севере Сирии.
News.ru вчера в 01:02
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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