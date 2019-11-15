Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Спорт-Экспресс14:35

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ru14:35

Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

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Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ru15:30

У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах

Sports.ru17:48
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Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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