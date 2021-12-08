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Аргентина предложила России возможность сборки продукции «КамАЗа» на своих мощностях

Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости
Как рассказал Феоктистов, в Буэнос-Айрес приехала российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ.
Lenta.ru
В сентябре сообщалось, что «Камаз» готовится к презентации первого экологичного автобуса.
Lenta.ru
Компания создала пассажирский транспорт, который работает на водороде.
Lenta.ru

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Аргентина предложила наладить производство продукции КамАЗа
Коммерсантъ00:59
Аргентина предложила России возможность сборки продукции «КамАЗа» на своих мощностях
РИА Новости20:43
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