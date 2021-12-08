Аргентина предлагает России возможность сборки на своих мощностях продукции "КамАЗа", латиноамериканская страна заинтересована в локализации производства, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
Коронавирус ищет нового «хозяина», которым станет какое-то животное, а из человеческой популяции он уйдёт, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом.