В Новосибирск поступила снегоуборочная техника на 100 млн рублей

Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом.