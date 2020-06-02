Экономика

ТАССТАССАргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

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Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня. Об этом сообщило в понедельник министерство экономики страны.
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