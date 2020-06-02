Экономика
ТАССАргентина продлила переговоры о реструктуризации долга
Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня. Об этом сообщило в понедельник министерство экономики страны.
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Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 18:50
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Общество
Associated Press оценило убытки Финляндии от закрытия границ с Россией
«Финляндия и Россия имеют общую 1340-километровую сухопутную границу, по периметру которой расположено несколько контрольно-пропускных пунктов Вероятность того, что граница будет открыта во время летнего туристического сезона, очень мала», — отметили авторы Associated Press.
ПолитРоссия 13:00
Общество
Черногория открыла границы для 130 стран
Черногория с 1 июня начинает прием туристов из 130 стран мира.
Инфо24 15:12
Футбол
Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
ГЛАС.RU 30 мая в 10:10
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в мае снизилась за год в 2,3 раза
Средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель.
ТАСС 13:28
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Космос
Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор
Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика вчера в 03:58
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Общество
Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»
Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
Наука
Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 10:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Кино
Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя
Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.
Киноафиша России 02:17
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Экономика
Валютные резервы Саудовской Аравии резко сократились в апреле
Валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко сократились второй месяц подряд.
Вести.Ru 05:38
Общество
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Путешествия
В России готовят почву для введения нового налогового вычета
Новый налоговый вычет станет продолжением предоставления благоприятных условий для развития туристической отрасли в макрорегионе.
Konkurent.ru 17:19