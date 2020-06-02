Экономика

ТАССТАССАргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня. Об этом сообщило в понедельник министерство экономики страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аргентина и кредиторы страны сближают позиции по реструктуризации долга

Финмаркет08:23

Власти Аргентины продлили сроки переговоров о реструктуризации долга

REGNUM19:27

Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

ТАСС19:02

Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу

РИА Новости19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 18:50
15
Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
12
Общество

Associated Press оценило убытки Финляндии от закрытия границ с Россией

«Финляндия и Россия имеют общую 1340-километровую сухопутную границу, по периметру которой расположено несколько контрольно-пропускных пунктов Вероятность того, что граница будет открыта во время летнего туристического сезона, очень мала», — отметили авторы Associated Press.
ПолитРоссия 13:00
Общество

Черногория открыла границы для 130 стран

Черногория с 1 июня начинает прием туристов из 130 стран мира.
Инфо24 15:12
1
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

ГЛАС.RU 30 мая в 10:10
1
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
129
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
3
Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
716
Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

ИА Красная Весна 08:36
1
Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
1,1K
Энергетика

Средняя цена нефти Urals в мае снизилась за год в 2,3 раза

Средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель.
ТАСС 13:28
51
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
3
Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК 08:04
244
Космос

Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор

Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика вчера в 03:58
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
135
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,4K
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
156
Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
7
Наука

Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 10:46
29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
661
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
17
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Кино

Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя

Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.
Киноафиша России 02:17
Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
131
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
155
Кино

Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»

Родной город 08:17
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
257
Экономика

Валютные резервы Саудовской Аравии резко сократились в апреле

Валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко сократились второй месяц подряд.
Вести.Ru 05:38
Общество

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
Путешествия

В России готовят почву для введения нового налогового вычета

Новый налоговый вычет станет продолжением предоставления благоприятных условий для развития туристической отрасли в макрорегионе.
Konkurent.ru 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аргентина
Государство
Второе по территории и третье по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц - 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное