Футбол
Нева СпортАргентина разгромила Мексику при помощи Паредеса
В американском Сан-Антонио состоялся товарищеский матч, в рамках которого сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Мексики со счетом 4:0. В составе "Альбиселесте" хет-трик оформил нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
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