Происшествия
Советский спортАргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа
Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон погиб в пригороде Буэнос-Айреса Вилья-Девото, сообщает The Sun. Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
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Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.
Происшествия
В двух министерствах в Ставропольском крае прошли обыски
Силовики пришли в казенные учреждения в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство трех спортивных комплексов.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Армия и оружие
США проведут в Европе крупнейшие за 25 лет учения
В начале 2020 года года США проведут в Европе крупнейшие за 25 учения, сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.
Политика
В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
Гаджеты
Первая партия Galaxy Fold закончилась в России
Стоимость модели в серебряном и черном цветах - - 159990 руб. Первые партии устройства были полностью распроданы в день старта предзаказа (18 сентября) и в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре.
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Здоровье
Медсестры уволятся из онкоцентра НИИ Блохина вслед за врачами
Вслед за врачами из детского онкологического отделения НИИ имени Блохина собираются уволиться медсестры.
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Происшествия
В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов
Полицая Лондона арестовала 135 человек, принимавших участие в протестах против глобального потепления, сообщается на странице столичной полиции в Twitter.
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.