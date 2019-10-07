Происшествия

Советский спортСоветский спортАргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа

Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон погиб в пригороде Буэнос-Айреса Вилья-Девото, сообщает The Sun. Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
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