Происшествия
Советский спортАргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа
Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон погиб в пригороде Буэнос-Айреса Вилья-Девото, сообщает The Sun. Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
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Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Галкин высмеял высокие рейтинги шоу Кудрявцевой
WomanHit.ru 05:42
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Известия 10:07
Здоровье
Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи
Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Пермь открытая 11:37
Общество
Пермь вошла в рейтинг городов, где популярны проститутки
Pro Город Пермь 02:32
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Политика
МИД попрекнул США нераскрытым убийством президента Кеннеди
МИД России ответил американскому диппредставительству напоминанием о том, что Вашингтону до сих пор не удалось найти убийц президента Джона Кеннеди.
РБК 12:34
Здоровье
Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина
"Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.
ТВ Центр 04 октября в 15:21
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Происшествия
Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой
В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.
РБК 09:44
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Вячеслава Зайцева сдал ДНК-тест
На передачу «Пусть говорят» пришел уроженец Орска Иван Рыбников, заявивший, что является наследником прославленного модельера.
StarHit.ru 11:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Культура
В Китае из-за одной серии запретили весь мультсериал «Южный парк»
Китайские власти заблокировали все серии мультфильма «Южный парк» (South Park) из-за одного эпизода этого сериала — Band in China (переводится как «Группа в Китае», но произносится похоже на Banned in China — «Заблокировано в Китае»).
Инфо24 12:20
Политика
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию
Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию.
ТВ Центр 12:00
Происшествия
В Москве потушили загоревшийся в тоннеле автобус
В Москве в Алабяно-Балтийском тоннеле потушен пожар в автобусе, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:11