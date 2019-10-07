23-летний аргентинский футболист упал во время вечеринки с друзьями после того, как опёрся на перила балкона, которые не были закреплены должным образом, сообщает The Sun.

Аргентинский футболист погиб, выпав с балкона во время вечеринки

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