Происшествия
News.ruАргентинский футболист погиб, выпав с балкона во время вечеринки
23-летний аргентинский футболист упал во время вечеринки с друзьями после того, как опёрся на перила балкона, которые не были закреплены должным образом, сообщает The Sun.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Футбол
Черчесов ответил, какой тренер нужен «Спартаку»
Вскоре стало известно, что генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн рассматривает кандидатуру итальянца Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta
Представители ПАО «АВТОВАЗ» готовят отзыв 3 994 моделей Lada Granta, проданных с августа 2019 года для диагностики работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.
Происшествия
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
По данным источника, силовики проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Apple бесплатно отремонтирует проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus
Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s и iPhone 6s, если устройства перестанет включаться.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Здоровье
Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников
При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Недвижимость
Мутко назвал основные проблемы при переходе застройщиков на эскроу
Строительная отрасль в России столкнулась с рядом проблем при переходе на проектное финансирование, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Политика
Песков прокомментировал возможность отвода войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отвода войск в Донбассе и напомнил об обещаниях Киева в Минске.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Кино
Warner Bros. выпустит сразу две новые «Матрицы»
Съемки фильма «Матрица 4» начнутся в 2020 году. Детали сюжета все еще держатся в строгом секрете.
Автоспорт
Открыта продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 2020 года
Детские билеты со скидкой 50% действуют на все трибуны и в зону свободного размещения. В 2019 году этап в Сочи прошел с 27 по 29 сентября.
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Из источников в окружении спортсмена стало известно — это и есть «дама сердца» Дмитрия, которую он тщательно скрывал от своей официальной супруги.
Общество
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства
Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой.
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.