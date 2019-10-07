Происшествия
Советский спортАргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа
Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон погиб в пригороде Буэнос-Айреса Вилья-Девото, сообщает The Sun. Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
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Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:38
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Газета.Ru 07:03
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество
Срок оформления финской визы в Петербурге сократился до двух недель
После обработки большого количества заявлений на получение шенгенской визы в августе визовый отдел Генерального консульства Финляндии в Петербурге вернулся к привычным двухнедельным срокам рассмотрения.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:32
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Автоспорт
Ямамото выступит за «Торо Россо» в первой тренировке Гран-при Японии
Чемпионат 05 октября в 03:30
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM вчера в 09:41
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
РБК вчера в 22:45
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Футбол
Валерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»
Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.
Donday.ru 04:01
Футбол
Салах может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»
Участие нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче с 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
ProstoProSport 05:56
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro серьезно подешевели
Наконец, старшая версия Redmi Note 7 Pro, которая оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, стоит 211 долларов.
iXBT.com 06:05
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Фигурное катание
В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка
На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.
МонаВиста 04:05
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 04 октября в 08:45
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33