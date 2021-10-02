Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас в субботу выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца.
В феврале Правительство РФ продлило на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года, срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля до 30 сентября 2021 года.
Лидер Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о перспективе оказаться в тюрьме за кампанию против СМИ, который задала журналистка издания "Страна", внесенного его решением в санкционный список.