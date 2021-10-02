Костромские госавтоинспекторы объяснили новшества техосмотра

В феврале Правительство РФ продлило на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года, срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля до 30 сентября 2021 года.