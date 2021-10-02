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Аргентинский производитель «Спутника V» уверен в скором одобрении вакцины ВОЗ

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас в субботу выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца.
ТАСС
Фигейрас выразил уверенность, что задержка связана с "административными вопросами", а эффективность и безопасность вакцины под вопрос не ставятся.
ТАСС
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Газета.Ru
В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.
РИА Новости

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