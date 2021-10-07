Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.
«Рыночные цены на газ резко пошли вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — говорится в сообщении газеты, которое приводит РИА Новости.
МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны.