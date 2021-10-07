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Argus: цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть

"В пересчете на эквивалент впервые с зимы 2014 года газ оказался дороже нефти... При этом, впервые в истории газ держался в цене выше нефти так долго", - говорится в документе.
Московский Комсомолец
Цена газа в Европе, формируемая на хабе TTF в Нидерландах, также взлетела выше нефтяного паритета в конце июля впервые за 10 лет, указывает Argus.
ТАСС
В Азии самые значительные мощности нефтяной генерации у Японии - около 31,6 ГВт.
ТАСС
Европа располагает примерно 15,9 МВт мазутной генерации, большая часть которой сосредоточена всего в четырех странах континента - Франции, Германии, Швеции и Турции.
ТАСС

С чего всё началось

Газ стал дороже нефти впервые за семь лет
Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.
ТАСС18:27

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