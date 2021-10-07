Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.

ТАСС 18:27