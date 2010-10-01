Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Хетафе» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что нужно забыть эту игру, поскольку впереди очень важный матч со «Спартаком» в чемпионате, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Футбол «Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки» Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Политика По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Здоровье Врачи назвали продукты, употребление которых не приводит к набору веса Специалисты назвали продукты питания, которые не дадут набрать лишний вес. Безопасными являются цельнозерновые продукты.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Политика Путин сказал, что мечтает о вовлечённости людей в работу чиновников Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Кино Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара» Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.

Политика Конкурс управленцев «Лидеры России» начал прием заявок Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил в Сочи в пятницу о начале приема заявок на участие в новом сезоне всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Политика Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.

Хоккей Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.