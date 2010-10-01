Футбол
Спорт-ЭкспрессАри: «„Спартак“ захочет выиграть в Краснодаре»
Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Хетафе» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что нужно забыть эту игру, поскольку впереди очень важный матч со «Спартаком» в чемпионате, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
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Футбол
«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
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