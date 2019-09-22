РПЛ
РИА НовостиАри и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА
Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Теннис
Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
Красная весна 11:35
Политика
Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше средств для Украины.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 20 сентября в 05:22
Космос
Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Наука
Нательное устройство помогло от облысения
Создатели прибора говорят, что он должен хорошо работать у мужчин на ранних стадиях облысения.
Naked Science вчера в 10:59
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 19:16
Космос
Россия не станет строить космический корабль «Орел» двух типов
Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (также известен как «Федерация») вместо создания двух типов — для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Гаджеты
Huawei планирует разблокировать загрузчик в смартфонах серии Mate 30
Поскольку смартфоны серии Mate 30 будут поставляться без приложений и сервисов Google, разблокированный загрузчик является единственным способом, с помощью которого пользователи смогут самостоятельно скачать и установить Play Services.
3DNews 04:02
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый купе-кроссовер Tylcon
Компания Volkswagen подготовила к дебюту новый купеобразный кроссовер на базе бестселлера Tayron.
Новые автомобили вчера в 23:14
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка
«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 18:11
Авто
УАЗ напомнил о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171
«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня вчера в 08:52
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче шестого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 17:15
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22