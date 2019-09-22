РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиАри и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА

Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
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Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА

РИА Новости11:02

ЦСКА поиграл с огнём Берга и едва не упустил победу над «Краснодаром»

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У ЦСКА и «Краснодара» снова 5 голов, теперь — на двоих. Забил даже Берг, но не помогло

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ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы

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ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы

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Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
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