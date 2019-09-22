РПЛ
РИА НовостиАри и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА
Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
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Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
ТАСС вчера в 09:00
Культура
«Камеди клаб» жестко высмеяли либералов
Пародисты российского юмористического телевизионного шоу «Comedy Club» едко высмеяли либеральную оппозицию, сняв ролик, в котором один из ее «медиакоролей», Алексей Венедиктов, в эфире «Эха Москвы» берет интервью у мифической группы «КИС».
Rusvesna.su 12:06
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:19
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Автоспорт
Джовинацци наказан 10-секундным штрафом
Стюарды Гран При Сингапура наказали Антонио Джовинацци 10-секундным штрафом.
F1news.ru 12:34
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Происшествия
14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась
Эхо Москвы вчера в 15:58
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ
Metaratings 12:50
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Происшествия
Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы
Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 12:22
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок своего сотрудника
Трейдерская «дочка» Mitsubishi – Petro-Diamond Singapore (PDS) – потеряла $320 млн из-за манипуляций своего сотрудника при торговле нефтью на китайском рынке.
Ведомости вчера в 12:18
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49