Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.

Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА

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