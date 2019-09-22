РПЛ
Матч ТВЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко назвал стартовый состав на матч 10-го тура РПЛ против «Краснодара». Молодой защитник армейцев Вадим Карпов впервые в этом сезоне выйдет на поле в рамках РПЛ.
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Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
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Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.
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Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
РБК 11:36
Происшествия
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Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
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В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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«Аталанта» ушла на пятой добавленной минуте от поражения в матче с «Фиорентиной»
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Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
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Газета.Ru 11:29
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Гуаидо: оппозиция Венесуэлы направит делегацию на ГА ООН
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены направить делегацию на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН.
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Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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