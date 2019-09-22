РПЛ
РИА НовостиАри и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА
Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
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Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгений Кузин впервые показал своего сына
У пары появился первенец и молодой отец сразу же поспешил показать кроху в соцсетях. Родитель опубликовал видео с младенцем на руках.
Телепрограмма 20 сентября в 13:30
Происшествия
Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе
Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:13
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:23
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Политика
Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам
Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).
ТАСС 10:36
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
По словам эксперта, между высокой продолжительностью жизни и употреблением некоторых продуктов есть прямая связь.
Российская газета 08:30
Футбол
Хави заявил, что готов тренировать «Барселону»
Хави выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год. В общей сложности он провел за «Барселону» 769 матчей, что является клубным рекордом.
ProstoProSport 10:47
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 07:27
Происшествия
В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста
В турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России, уточняет посольство РФ в Турции.
Ридус вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Четырехкратный чемпион мира немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» -- Гран-при Сингапура.
Коммерсантъ 10:44
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Авто
В Сети показали «живые» фотографии обновленного кросса Hyundai Creta
Официальный старт реализации паретника Hyundai Creta (ix25) следующей генерации в китайских автосалонах еще начались, при этом дебютные серийные экземпляры этой новинки уже добрались до дилерских центров марки.
Pnzdrive 10:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Кино
В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень»
Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.
ТАСС 06:15
Происшествия
Задержан подозреваемый в ДТП под Одессой, где погибли 9 человек
Полицейские задержали водителя грузовика, которого подозревают как виновника ДТП в Одесской области на Украине, в результате которого погибли девять человек, сообщила пресс-служба Нацполиции.
РЕН ТВ 11:26
Общество
В Московской области выпал снег с градом и дождем
Дождь, переходящий в снег, выпал в некоторых районах Московской области, а кое-где он сопровождался градом.
Известия 08:12