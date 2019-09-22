Нападающие Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе "Краснодара" на матч десятого тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.

Ари и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с ЦСКА

Спорт день за днем

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Евгений Кузин впервые показал своего сына У пары появился первенец и молодой отец сразу же поспешил показать кроху в соцсетях. Родитель опубликовал видео с младенцем на руках.

Происшествия Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.

Футбол «Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Политика Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Здоровье Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни По словам эксперта, между высокой продолжительностью жизни и употреблением некоторых продуктов есть прямая связь.

Футбол Хави заявил, что готов тренировать «Барселону» Хави выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год. В общей сложности он провел за «Барселону» 769 матчей, что является клубным рекордом.

Политика Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Происшествия В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста В турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России, уточняет посольство РФ в Турции.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1» Четырехкратный чемпион мира немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» -- Гран-при Сингапура.

Экономика В России предлагают ввести индекс производства самогона Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Авто В Сети показали «живые» фотографии обновленного кросса Hyundai Creta Официальный старт реализации паретника Hyundai Creta (ix25) следующей генерации в китайских автосалонах еще начались, при этом дебютные серийные экземпляры этой новинки уже добрались до дилерских центров марки.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Кино В Благовещенске завершился фестиваль кино и театра «Амурская осень» Церемония закрытия фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялась в воскресенье на большой сцене Общественно-культурного центра Благовещенска.

Происшествия Задержан подозреваемый в ДТП под Одессой, где погибли 9 человек Полицейские задержали водителя грузовика, которого подозревают как виновника ДТП в Одесской области на Украине, в результате которого погибли девять человек, сообщила пресс-служба Нацполиции.