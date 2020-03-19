Коронавирус
Нева СпортАри оправдался за свои слова о коронавирусе в России
Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Ари оправдался за свои слова о реальной ситуацией с распространением коронавируса в России. Слова нападающего приводит портал «Чемпионат». Ари отметил, что бразильские СМИ неправильно поняли его слова.
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Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»
Sport24.ruвчера в 14:14
Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»
Sports.ruвчера в 14:32
Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса
Sport.ruвчера в 14:44
Ари опроверг свои слова о сокрытии властями России реальных цифр заразившихся коронавирусом
Спорт день за днем01:28
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Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Авто
В РФ начнет действовать новый документ на автомобили
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус
В Москве запустят девять лабораторий для тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Хоккей
Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке
Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Общество
На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Космос
Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Транспорт
В Москве на 30% упало количество поездок на метро
На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Политика
США не считают, что санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом
Вашингтон, 20 марта 2020, 09:37 — REGNUM Ограничения, введённые США против Ирана, не мешают этой стране бороться с распространением коронавируса COVID-19.
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.