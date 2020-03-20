Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Ари оправдался за свои слова о реальной ситуацией с распространением коронавируса в России. Слова нападающего приводит портал «Чемпионат». Ари отметил, что бразильские СМИ неправильно поняли его слова.

Ари оправдался за свои слова о коронавирусе в России

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