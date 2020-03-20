Коронавирус

Нева СпортНева СпортАри оправдался за свои слова о коронавирусе в России

Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Ари оправдался за свои слова о реальной ситуацией с распространением коронавируса в России. Слова нападающего приводит портал «Чемпионат». Ари отметил, что бразильские СМИ неправильно поняли его слова.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Чемпионатвчера в 16:00

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ruвчера в 14:14

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ruвчера в 14:32

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 17:05

Ари: бразильские СМИ исказили мои слова о коронавирусе в России

РИА Новости01:43

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ruвчера в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза 05:35
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Путешествия

TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж

Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 06:35
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Политика

В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
ИА Новороссия 07:00
Культура

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.
Lenta.ru 06:32
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, 86 инфицированных находятся в Москве.
Говорит Москва вчера в 04:22
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
RT на русском 05:56
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

В Воронежской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом в Воронежской области были зарегистрированы в четверг, 19 марта.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Деми Мур мило поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

После расставания бывшие возлюбленные нашли счастье в новых отношениях — Мур закрутила роман с актером Эштоном Кутчером, который оказался моложе будущей супруги на 15 лет.
Wday.ru 04:36
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Passion.ru вчера в 07:27
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Здоровье

В Калининграде выздоровела первый пациент с коронавирусом

В Калининграде выписана из больницы первая женщина, заразившаяся коронавирусом.
Каскад 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное