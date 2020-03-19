Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

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