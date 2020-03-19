Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Чемпионат16:00

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспресс16:23

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ru14:14

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ru14:32

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ru14:44

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Metaratings16:38

Ари считает, что правительство России скрывает реальное количество зараженных коронавирусом

Спорт день за днем14:50
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Происшествия

Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
ТАСС 11:39
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:13
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv 04:22
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Известия 15:54
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Футбол

Игуаин улетел в Аргентину. В «Ювентусе» действует карантин

Soccer.ru 14:47
Здоровье

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera 11:52
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Хоккей

Хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом

По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом.
Piter.tv 14:32
Футбол

Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена до 30 апреля

Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:52
Культура

Сочинский курорт «Роза Хутор» вложит деньги в мультфильм «Ну, погоди»

Кубань-Информ вчера в 09:53
Финансы

ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 06:00
Армия и оружие

Российские военные выдвинули ультиматум сирийским боевикам

Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4.
News.ru 08:12
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Единоборства

UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Newia.ru 15:34
Киберспорт

ForZe стартовала с победы на ESL Pro League Season 11 по CS:GO

Metaratings 17 марта в 14:44
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии

Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Bimru.ru 10:21
Кино

Девушка Бонда и подружка Бэтмена: что мы знаем об Ане де Армас

Ана Селия де Армас Касо родилась на Кубе в семье простых рабочих.
ИА Вебург 17 марта в 10:20
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 18:05
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.
Интерфакс 14:12
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