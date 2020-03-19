Коронавирус
MetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари считает, что правительство России скрывает реальное количество зараженных коронавирусом
Спорт день за днем14:50
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Происшествия
Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию
Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Здоровье
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
Хоккей
Хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом
По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом.
Футбол
Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена до 30 апреля
Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Культура
Сочинский курорт «Роза Хутор» вложит деньги в мультфильм «Ну, погоди»
Финансы
ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские военные выдвинули ультиматум сирийским боевикам
Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Киберспорт
ForZe стартовала с победы на ESL Pro League Season 11 по CS:GO
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии
Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Кино
Девушка Бонда и подружка Бэтмена: что мы знаем об Ане де Армас
Ана Селия де Армас Касо родилась на Кубе в семье простых рабочих.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.