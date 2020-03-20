Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Чемпионат16:00

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ru14:14

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспресс16:23

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ru14:32

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Газета.Ru17:05

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ru14:44

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Metaratings16:38
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Спорт

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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:13
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Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
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Ученые провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.
Pravda.Ru 10:34
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Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в мае

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В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

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Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
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Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду подпишет указ о применении закона "Об оборонном производстве", который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.
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Правительство подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
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Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год

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Путин рассказал о доходах граждан России

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Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
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Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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