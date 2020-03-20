Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Экономика Кино- и телепроизводство берут паузу Кино- и телепроизводство берут паузу Российские кино- и телепродюсерские компании предупредили, что зрители могут не дождаться новых фильмов и сериалов, съемки которых приостановлены из-за коронавируса.

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Общество IKEA начала закрывать магазины из-за коронавируса Мебельный ретейлер IKEA принял решение временно закрыть фирменные магазины по всему миру из-за риска распространения коронавируса.

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Музыка Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

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Энергетика Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29 Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.