Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Чемпионатвчера в 16:00

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ruвчера в 14:14

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ruвчера в 14:32

Ари: бразильские СМИ исказили мои слова о коронавирусе в России

РИА Новости01:43

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ruвчера в 14:44

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 17:05
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Газета.Ru 09:55
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Одиночный режим появился в Call of Duty: Warzone

Sibnet Новости 17 марта в 21:39
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В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

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На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:06
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Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Газета.Ru вчера в 08:30
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Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%

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Комсомольская правда вчера в 18:13
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
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Появился график выхода тестовой и стабильной версий MIUI 12

Новая информация указывает на предполагаемый график запуска MIUI 12.
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Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Напомним, 9 марта КНДР запустила в сторону Японского моря несколько снарядов — как минимум трех ракет.
Коммерсантъ 18:30
Общество

ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России

ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Энергетика

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ 02:18
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
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В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
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Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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Microsoft представила DirectX 12 Ultimate

Live24 05:19
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В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
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Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Газета.Ru 17:40
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Стали известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Дебют Ford Bronco Sport нового поколения состоится в апреле 2020 года, сразу после тога как представят «старшего» Bronco.
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Умар Нурмагомедов отличился громким заявлением в адрес топовых бойцов легкого дивизиона UFC.
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
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Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
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