Коронавирус
MetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»
Sport24.ruвчера в 14:14
Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»
Sports.ruвчера в 14:32
Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса
Sport.ruвчера в 14:44
Ари опроверг свои слова о сокрытии властями России реальных цифр заразившихся коронавирусом
Спорт день за днем01:28
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Энергетика
Цены на нефть растут в пятницу утром
Стоимость бочки западнотехасской нефти WTI повысилась на 4,44%, до 27 долларов.
Общество
США ищут повод для новых антироссийских санкций
Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Здоровье
Доктор Мясников сравнил по опасности коронавирус и рак
Доктор Александр Мясников сравнил по опасности рак и новый тип коронавируса.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса
Эпидемия коронавируса началась в Китае, однако сейчас страна с инфекцией справилась: вторые сутки в КНР не регистрируются "местные" случаи инфекции, только завозные (в частности, из Италии, Испании, США и Ирана).
Политика
На Украине первый человек выздоровел от коронавируса
На Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Уже второй тест дал отрицательный результат, и его выписывают из больницы Черновцов.
Авто
В РФ начнет действовать новый документ на автомобили
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Украинские военные сообщили о новом нарушении перемирия в зоне конфликта в Донбассе.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Происшествия
В Индии казнили четверых мужчин за изнасилование студентки
Все эти годы общественность и женские организации требовали как можно скорее казнить преступников. Инцидент произошел в 2012 году.
Происшествия
Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе
Вашингтон, 20 марта 2020, 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.
Политика
Делегацию США на Дне Победы в Москве возглавит советник Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит делегацию США, которая приедет в Москву на Парад Победы 9 мая.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Футбол
Орлов рассказал, как «Спартак» и «Сочи» помогают «Зениту»
Орлов подчеркнул, что «Зенит» создал себе хороший задел, однако пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Культура
Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн
На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны
Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".