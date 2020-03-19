Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Трансфер Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолёта

Чемпионат09:00

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ruвчера в 14:14

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ruвчера в 14:32

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ruвчера в 14:44

Ари опроверг свои слова о сокрытии властями России реальных цифр заразившихся коронавирусом

Спорт день за днем01:28

Бунтарь сборной России по футболу, или Ари снова взялся за старое

Евро-футбол.ру08:00
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Энергетика

Цены на нефть растут в пятницу утром

Стоимость бочки западнотехасской нефти WTI повысилась на 4,44%, до 27 долларов.
Московский Комсомолец вчера в 22:48
Общество

США ищут повод для новых антироссийских санкций

Вашингтон, 19 марта 2020, 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
REGNUM вчера в 15:09
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Здоровье

Доктор Мясников сравнил по опасности коронавирус и рак

Доктор Александр Мясников сравнил по опасности рак и новый тип коронавируса.
Актуальные Новости 05:28
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Здоровье

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Эпидемия коронавируса началась в Китае, однако сейчас страна с инфекцией справилась: вторые сутки в КНР не регистрируются "местные" случаи инфекции, только завозные (в частности, из Италии, Испании, США и Ирана).
Интерфакс 04:20
Политика

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Уже второй тест дал отрицательный результат, и его выписывают из больницы Черновцов.
Накануне.Ru 06:25
Авто

В РФ начнет действовать новый документ на автомобили

Тарантас Ньюс вчера в 01:05
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Украинские военные сообщили о новом нарушении перемирия в зоне конфликта в Донбассе.
Росбалт 12:43
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Происшествия

В Индии казнили четверых мужчин за изнасилование студентки

Все эти годы общественность и женские организации требовали как можно скорее казнить преступников. Инцидент произошел в 2012 году.
Восток-Медиа 10:29
Происшествия

Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения

REGNUM вчера в 10:26
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Политика

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Вашингтон, 20 марта 2020, 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.
REGNUM 13:23
Политика

Делегацию США на Дне Победы в Москве возглавит советник Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит делегацию США, которая приедет в Москву на Парад Победы 9 мая.
Народные новости вчера в 09:47
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru вчера в 08:30
Футбол

Орлов рассказал, как «Спартак» и «Сочи» помогают «Зениту»

Орлов подчеркнул, что «Зенит» создал себе хороший задел, однако пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
Нева Спорт 12:40
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Культура

Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Россия – Культура 06:00
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Известия 13:34
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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