Коронавирус

MetaratingsMetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Трансфер Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолёта

Чемпионат09:00

Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»

Sport24.ruвчера в 14:14

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»

Sports.ruвчера в 14:32

Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса

Sport.ruвчера в 14:44

Ари опроверг свои слова о сокрытии властями России реальных цифр заразившихся коронавирусом

Спорт день за днем01:28

Бунтарь сборной России по футболу, или Ари снова взялся за старое

Евро-футбол.ру08:00
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Энергетика

Сечин: Россия не занимается демпингом цен на нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на рынок нефти оказывают давление политические, а не экономические факторы.
Коммерсантъ 10:08
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Общество

Кирилл Серебренников дал советы, как не сойти с ума в изоляции

Российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:36
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Политика

На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом

Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 06:35
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Москва 24 вчера в 23:55
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Экономика

Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля

Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.
РБК 09:26
Общество

Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Live24 10:50
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Авто

АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

МИР 24 вчера в 13:27
Технологии

Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Российская газета 07:14
Общество

Генпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе

Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе.
REGNUM 10:51
Единоборства

Умар Нурмагомедов собрался разнести Петра Яна и Генри Сехудо

Российский боец Умар Нурмагомедов поделился амбициозными планами в преддверии дебютного поединка под баннером крупнейшего мма-промоушена.
FightTime.ru 04:24
Фигурное катание

Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА

Экспресс газета 10:59
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Путешествия

Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу

Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Известия 05:24
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит 09:05
Общество

Британская королева призвала соотечественников к сплочению

REGNUM вчера в 15:47
Экономика

ЦБ объявил меры поддержки для банков и их заемщиков из-за пандемии

На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России вводит комплекс мер для поддержки российских заемщиков, сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 07:35
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

Как сообщает ToDay News Ufa, iPad Pro — серия планшетов корпорации Apple, первый из которых был анонсирован 9 сентября 2015 года, представляющих собой совершенно новый вариант планшета iPad с самыми большими дисплеями в этом семействе — 9,7, 10,5 и 12,9 дюйма.
ToDay News Ufa 18 марта в 10:50
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
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