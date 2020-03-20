Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.

Музыка Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.

Общество Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.

Общество Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Общество Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу Ростуризм порекомендовал гражданам России в связи с пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.

Общество Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Финансы Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Армия и оружие США не смогли отследить подлодку проекта «Борей» Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Политика В России запускают кампанию по подготовке голосования по Конституции «На сегодняшнем заседании Центризбиркома должен быть утвержден „Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ“», — пишет «Коммерсант».