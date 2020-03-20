Коронавирус
MetaratingsАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России. Футболист отметил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.
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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
Чемпионатвчера в 16:00
Ари: «Российские власти не разглашают реальное число зараженных коронавирусом»
Sport24.ruвчера в 14:14
Ари: «То, что было написано от моего имени о коронавирусе в России, прошу не принимать за правду»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»
Sports.ruвчера в 14:32
Футболист «Краснодара» рассказал, что в городе некоторые люди умерли от коронавируса
Sport.ruвчера в 14:44
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Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Армия и оружие
Китайских журналистов впечатлила военная форма советских женщин
Китайские журналисты Sohu рассказали о подвигах советских «амазонок» во время Великой Отечественной войны, показав читателям женское лицо «боевой нации».
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Общество
Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса
Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Экономика
Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу
Ростуризм порекомендовал гражданам России в связи с пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.
Здоровье
Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику
Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных
Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Шоу-бизнес
Сериал «Содержанки» с Дарьей Мороз разнесли в Сети
Сериал "Содержанки" с Дарьей Мороз разнесли в Сети Зрители перестали понимать, о чем вообще фильм.
Политика
В России запускают кампанию по подготовке голосования по Конституции
«На сегодняшнем заседании Центризбиркома должен быть утвержден „Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ“», — пишет «Коммерсант».
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.